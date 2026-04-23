犬っぽいところがある猫さんがボール遊びを始めると、まるで忠犬に…！？思わずクスッと笑ってしまう光景が注目を集めています。 話題となっている投稿は記事執筆時点で1.4万回再生を突破し、「前世は犬だった？」「賢いワンちゃんwかわいいですね～」「なんて楽しい子！」といったコメントが寄せられました。 【動画：ボール遊びをする猫→ママのところに運んできて…健気すぎる『まるで犬のような行動