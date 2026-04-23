仰向けになった子猫にブラッシングを施してみたら、まさかの可愛すぎる『おねだり仕草』が見られて…？心から気持ちよさそうにブラッシングを受ける子猫の様子を収めたリール動画は、記事執筆時点で697万回以上も再生されており、「可愛いすぎて何回でも観てしまう」「最高」との声があがりました。 【動画：甘えん坊の子猫を『ブラッシング』していると…とんでもなくあざとい『まさかの仕草』】 愛おしさ全開のつくね