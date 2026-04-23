1匹飼いと多頭飼いどちらが幸せ？ 「1匹で飼うか、それとも仲間を迎えるか」という悩みは、猫を愛する飼い主にとって非常に大きなテーマです。 結論から言えば、どちらが幸せかはその猫の性格や育ってきた環境によって大きく異なります。猫は単独行動を好む動物としての側面もあれば、仲間との交流を楽しむ社会性も持ち合わせているからです。 大切なのは、猫にとっての「安心感」と、飼い主が用意できる