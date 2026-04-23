チェルシーは泥沼の5連敗…得点力不足が深刻化したなかでエステバンが負傷イングランド1部チェルシーに所属するブラジル代表FWエステバンが、現地時間4月18日に行われたプレミアリーグのマンチェスター・ユナイテッド戦（0-1）で負傷退場した。米スポーツ専門メディア「The Athletic」が報じている。記事では「チェルシーのフォワードがハムストリングを負傷したため、ブラジル代表としてワールドカップに参加できるかは深刻な疑