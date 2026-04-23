レアル・ソシエダ久保建英が12試合ぶりの先発でフル出場したスペイン1部レアル・ソシエダは現地時間4月22日にラ・リーガ第33節でヘタフェと対戦し、0-1で敗れた。長期離脱から復帰したMF久保建英は12試合ぶりの先発でフル出場。チームを勝利に導くことはできなかったが、キレのある動きで復調をアピールした。優勝を勝ち取った19日のアトレティコ・マドリードとの国王杯決勝では後半途中出場だった久保。この日は得意の右サイ