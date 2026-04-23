北九州空港の昨年度の貨物取扱量が、過去最高を更新しました。 ■武内市長「北九州空港の貨物取扱量が、2年連続で過去最高を記録した。これは本当に力強い動きです。」北九州空港で貨物取扱量が増えている理由について、武内市長は、宅配大手のヤマトホールディングスなどの貨物定期便が安定的に運航されているほか、半導体関連などの貨物需要が高まっているとしています。一方で、中東情勢の緊迫化で燃料高騰などの懸