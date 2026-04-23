この先4月24日(金)〜5月6日(水・振替休日)は、前半は天気が短い周期で変わるでしょう。26日(日)から27日(月)は雨の降る所が多い見込みです。29日(水・祝)は本州付近では晴れ間が出てお出かけ日和となるでしょう。3日(日・祝)から6日(水・振替休日)は雨の降る所が多くなりそうです。26日〜27日は雨の降る所が多い24日(金)は日中は広く天気が回復し、晴れるでしょう。25日(土)も全国的に晴れて、行楽日和になる見込みです。26日(日)