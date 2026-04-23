「ハリー・ポッター」25周年を記念し実施されている、シリーズを代表するフレーバーのひとつである「バタービール」を祝う「バタービール・シーズン」世界各国でファンに「バタービール」を届ける「バタービールトラック」が巡回しており、日本では「ハリー・ポッター マホウドコロ」が「バタービールトラック」をオアシス21に出店します☆ 名古屋・オアシス21「ハリー・ポッター マホウドコロ」バタービールトラック &#