「STRADA」 完実電気は、Meze Audioより、「密閉型ヘッドフォンの新基準」を謳う「STRADA」を、4月23日に発売した。価格は137,500円。同ブランドの開放型ヘッドフォン「109 PRO」のドライバーを密閉型用に再構築したというモデル。 このSTRADAは、4月25日にステーションコンファレンス東京で行なわれる「春のヘッドフォン祭 2026」の完実電気ブースに展示される。 ルーマニア語で「道」を意味