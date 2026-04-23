23日未明、浜松市中央区で住宅の駐車場に止めていた車から火が出て近くの車や家に延焼する火事がありました。火事によるけが人はいませんでした。火事があったのは、浜松市中央区白羽の住宅の駐車場です。警察によりますと23日午前1時15分ごろ、この家の人が火事に気付き消防に通報しました。火は車1台を全焼し、近くに止まっていた3台の車の一部を焼いたほか駐車場があった家を半焼しておよそ2時間後に消し止められました。この火