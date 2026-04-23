高校野球の熱戦を伝え続けてきたABCテレビ『熱闘甲子園』の音楽イベント『熱闘甲子園presents 熱闘JAM』が9月22日・23日に開催される。きょう23日に発表された。【画像】『熱闘JAM 2026』DAY1出演者高校吹奏楽部による圧巻の演奏や、平井大×大阪桐蔭吹奏楽部のスペシャルコラボなどが大きな感動を呼び、約6500人を動員した本イベント。2026年はさらなる進化を遂げ、2days開催へと規模を拡大した。注目のDAY 1出演アーティス