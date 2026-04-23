☆ＤｅＮＡ―阪神（１７：４５・横浜）ＤｅＮＡ＝島田、阪神＝高橋阪神の高橋は今シーズン３試合に登板して無傷の２勝。２４回を投げて失点は１点だけの防御率０・３８。３月２８日の巨人戦に今月１２日の中日戦は、ともに完封での白星だった。２３日のＤｅＮＡ戦も完封勝ちなら、早くも今年３度目。４月までに３度の完封となれば、１９８４年に３度の今井雄太郎（阪急）以来。セ・リーグでは１９６６年に３度の池田英俊（広島