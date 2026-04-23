サンリオが、「シナモロール」を主人公とした初の各都市を巡るミュージカル公演「シナモロールワンダートリップ 〜消えた魔法の秘密〜」を上演。2026年8月15日の東京・パルテノン多摩での公演を皮切りに大阪、名古屋の3都市で上演されます☆ サンリオ ミュージカル「シナモロールワンダートリップ 〜消えた魔法の秘密〜」 公演スケジュール(予定)東京公演：2026年8月15日(土)、8月16日(日)会場：パルテノン多摩大