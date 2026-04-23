BMSGに所属するAile The Shota、MANATO（BE:FIRST）、SOTA（BE:FIRST）の3名によるユニット・ShowMinorSavageが、24日にシングル「ROMEO」を配信リリースすることが決定した。【写真】J-WAVE『MILLION BILLION』に登場したShowMinorSavageの3人同作は、ShowMinorSavageにとって約1年半ぶりとなる待望のシングル。メロウな質感が印象的なR＆Bナンバーで、“Losing control”というキーワードを軸に、抗えずに堕ちていく2人の関