7月から日本テレビほかにて放送されるテレビアニメ『天は赤い河のほとり』の追加キャスト5人が発表された。あわせて、愛憎渦巻く最新場面カットが公開された。【画像】まさに“ヴェール”謎に包まれているウルヒ…先行カット5点自らの息子を帝位に就けるべく、夕梨（ユーリ）を呪いの生贄（いけにえ）として呼び寄せた皇妃・ナキアを演じるのは、内田彩。学生時代に原作を読んで憧れていたと語り、「あの壮大な歴史ロマンが映