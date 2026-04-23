漫画『メガネ、時々、ヤンキーくん』がテレビアニメ化されることが決定した。あわせて、原作者・なるきからのお祝いイラストとコメントが公開された。【画像】どんな漫画？『メガネ、時々、ヤンキーくん』ページ講談社「別冊フレンド」で連載中の同作は、パシられ体質ポンコツ女子の百瀬尋と元（？）ヤンキーのメガネ優等生男子・壱倉煖の、青春タイマンガチンコラブストーリー。2021年に短期連載後、読者からの強い支持を得て