韓国の7人組グループ・BTSのVが23日、自身のインスタグラムを更新。17日、18日の2日間にわたり東京ドームで開催した約7年ぶりとなる日本公演、『BTS WORLD TOUR 'ARIRANG' IN JAPAN』を振り返った。【写真】ラーメンやとんかつを食べる姿も…日本を満喫したBTS・VVは日本語で「本当に素敵な公演を一緒につくりあげてくれてありがとう。皆さんの歓声が誰よりも眩しくて、大きな支えになりました。心から感謝しています（紫のハ