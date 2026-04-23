女優の長谷川京子（47）が23日までに自身のインスタグラムを更新。ピラティスとワークアウトで引き締まった体を披露した。「週に1回ずつピラティスとワークアウトを」とつづり、トレーニングする姿を公開した。「ワークアウトでがつんと筋肉の張りを作ってもらい、ピラティスではコアのトレーニングと全体のフォルムを滑らかに調整してもらう」と長谷川。「このバランスがわたしには最強です」とつづった。「今の年齢でこ