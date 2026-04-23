舞台「チェンソーマン」ザ・ステージ レゼ篇の全キャスト情報が発表された。あわせて、メインビジュアル、デンジ＆レゼのモーメントビジュアル第1弾、全キャラクタービジュアルなどが公開されると、レゼの姿がネット上で話題になっている。【写真】激似！髪型＆衣装も完全再現舞台『チェンソーマン』レゼのビジュアル前作より続投するキャストに加え、今回より新たに登場するキャラクターとして、レゼ役を相馬結衣、天使の悪