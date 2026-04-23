岩手県大槌町の２か所で発生した山林火災は２３日も延焼が続き、自衛隊のヘリコプターなどが消火活動にあたっている。町などによると、同日朝の時点で焼失面積は２００ヘクタール超に拡大し住宅など７棟が全焼。１０２世帯２４５人が避難している。「北海道・三陸沖後発地震注意情報」が発表されるなか、避難者は不安を募らせている。（盛岡支局小林晴紀、山森慶太）火災は２２日午後１時５５分頃、小鎚（こづち）地区で発生