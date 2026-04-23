「ジャイアンツ３−０ドジャース」（２２日、サンフランシスコ）ドジャースの大谷翔平投手が「１番・投手兼指名打者」で出場。前回登板の１５日のメッツ戦は死球の影響で５年ぶりに投手に専念しており、２登板ぶりに投打同時のリアル二刀流でプレーとなったが、初回から３つの三振を奪うなど圧巻の投球をみせている。初回に１番アダーメスを見逃し三振に打ち取ったが、続くアラエズには三遊間を抜かれてヒットを許したが、チ