ABCテレビは23日、高校野球のダイジェスト番組「熱闘甲子園」が送る音楽イベント「熱闘甲子園presents熱闘JAM」を9月22〜23日の2日間、神戸市のGLION ARENA KOBEで開催すると発表した。昨年、初めて開催され、高校吹奏楽部による演奏や、平井大×大阪桐蔭吹奏楽部のスペシャルコラボなどが大きな感動を呼び、約6500人を動員した。今年は日程を2日間に拡大。DAY1には、過去に「熱闘甲子園」テーマソングを担当したDa−iCE、FUNKY