隙を見て冷凍うどんを奪い取ったワンコ。そのまま手放さず、まさかの行動を見せることとなりました。完全に守りきる姿と、その後の予想外の展開が反響を呼び、投稿は記事執筆時点で389万回再生を突破。「愛おしい♡」「ガード固いなぁｗ」といったコメントが寄せられています。 【動画：隙を見て『冷凍うどん』を奪い取った犬→完全に守りきってしまい…まさかの『自然解凍』してしまう光景】 なぜか“冷凍うどん