人気インフルエンサー・MINAMIが4月17日、自身のYouTubeチャンネルを更新。母娘でGUの新作を購入＆紹介する動画を公開した。 （関連：【画像あり】「マジで親子に見えない」美しすぎるインフルエンサー母娘のGU新作コーデ） MINAMIは19歳のインフルエンサー。YouTubeではVlogや踊ってみた系の動画、姉・妹との三姉妹動画をアップしており、人気を集めている。今回動画に出演している母「みみママ