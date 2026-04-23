JAL JTAセールスとJALUXは、沖縄県産の「生まぐろ」を首都圏へ届ける新たな産直プロジェクトを開始した。沖縄県で水揚げされた「生まぐろ」を一度も冷凍せずに航空輸送し、首都圏や名古屋の店舗へ高鮮度のまま24時間以内に届けるプロジェクト。まぐろの仕入れと加工は坂下水産が、航空輸送はJAL CARGOが、販売は成城石井が担う。「空からお届け」ロゴを貼付した特別パッケージで、成城石井の一部店舗にて販売を4月10日から開始した