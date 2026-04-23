フォーカルポイント株式会社は、Shokz社の日本国内代理店として、オープンイヤー型イヤホン『Shokz OpenFit Pro』の日本国内取り扱いを4月22日より開始しShokz初のフォーカスモードを搭載したオープンイヤー型イヤホン『OpenFit Pro』発売開放感とノイズ抑制を両立。家電量販店各店、ライフスタイルショップ、ならびにFOCAL POINT DIRECTにて販売される。価格はFOCAL POINT DIRECT