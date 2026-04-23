中部国際空港は、バンド「緑黄色社会」との初のコラボキャンペーンを4月23日から30日までの8日間開催する。企画は、4月25日と26日にAichi Sky Expoで行う同バンドのライブと、会場周辺エリアで実施する「”街ごと”緑黄色大夜祭2026」の一環として展開する。来場者が空港内でも楽曲や世界観に触れられる内容で、空港内飲食店でのコラボメニュー提供と、対象店舗でのオリジナルステッカープレゼントの2本立てとする。コラボメニュー