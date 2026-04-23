東武鉄道は、「1000系」を2027年から投入する。亀戸線・大師線向けに6編成12両を順次導入し、一部編成は施設モニタリング装置「みまモニ」を搭載して本線でも運行する。2028年以降、大師線で自動運転の本格検証を開始し、自動運転対応の保安装置や各種センサ、障害物衝撃検知装置、脱線検知装置、前方障害物検知装置を搭載する。車両コンセプトは「SMART＆GATEWAY未来に向けた入口」とし、前面形状に六角形モチーフ、外装色に千