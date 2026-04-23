警告無視の貨物船に“実力行使”アメリカ中央軍は2025年4月20日、公式X（旧Twitter）において、アラビア海でアメリカ海軍が貨物船を停船させ、海兵隊の部隊が乗船する様子を撮影した動画を公開しました。【まるで映画だ…】海兵隊がヘリで強襲する“緊迫の動画”を見るこの船は貨物船「M/Vトゥスカ」で、海兵隊が乗り込むのに先立ち、アメリカ海軍の駆逐艦「スプルーアンス」から砲撃を受けています。「M/Vトゥスカ」はイラン