KDDIと沖縄セルラーは、スマートフォンと衛星が直接通信するサービス「au Starlink Direct」の海外ローミング接続について、対応国を4カ国に拡大すると発表した。 現在提供中のアメリカに加え、2026年6月からカナダ、9月からフィリピン、2026年内にニュージーランドでの提供が順次開始される。 今回の拡大では、各国の提携事業者を通じてサービスが提供される。カナダで