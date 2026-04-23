KDDIは、「au Starlink Direct SOSセンター」を設置すると発表した。衛星経由でユーザーから助けを求めるメッセージを受信すると、緊急通報受理期間へ通報する。24時間365日体制で、5月下旬に運用が開始される。 山間部や島しょ部など、従来の携帯電話の電波が届かない場所からでも、衛星を通じて救助要請が可能となる。 仕組みと特徴 利用者は対応アプリから「衛星SOSボタン」を押し、