これからの気象情報です。 ◆警報・注意報 現在、下越と佐渡に乾燥注意報が発表されています。空気の乾燥した状態が続くため、火の取り扱いに注意してください。 また、魚沼市と南魚沼地域に融雪注意報が発表されています。雪解けによる土砂災害にお気をつけください。 ◆23日(木)これからの天気 低気圧や前線が近づくため、天気が下り坂に向かうでしょう。各地とも雲に覆われて、夕方以降は上・中越を中心に雨が降