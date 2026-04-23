えちごトキめき鉄道の観光列車『雪月花』が運行開始から10周年を迎え、直江津駅で記念セレモニーが開かれました。 『雪月花』は、2016年4月23日に運行開始。2026年4月23日に10周年を迎えました。 ■えちごトキめき鉄道 平井隆志社長 「これからますます雪月花が発展していけるように、皆様と一緒に歩みを進めてまいりたいと思っております。」 週末と祝日を中心に運行されている『雪月花』は、3カ月先まで