2度のオリンピックに出場し、多くの日本記録を持つ陸上中長距離の田中希実選手が、大崎町で陸上教室を行いました。大崎町で開かれた陸上教室にゲスト講師として招かれたのは、陸上中長距離で東京・パリと2度オリンピックに出場した田中希実選手です。県内の中高生約50人が参加し、田中選手からアップのやり方や走り方について、直接アドバイスを受けました。教室では、陸上男子1万メートルの世界記録に、5人1組のリ