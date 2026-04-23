山野は開幕から4戦負けなしと好投を続けている（C）産経新聞社開幕から4戦負けなしヤクルトは4月22日の広島戦（マツダ）に2−0と完封勝利。先発左腕の山野太一の粘投も光った。【動画】ヤクルトが劇的サヨナラ勝利！最後は長岡秀樹が決めた開幕3戦3勝後、1度抹消となり、中10日での登板。2回は二死満塁のピンチなどもありながら要所を抑え、打たせて取るピッチングで広島打線に点を奪わせない。力のあるまっすぐ、フォーク