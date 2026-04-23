りそなグループB1長崎ヴェルカは、22日にホームで島根スサノオマジックと対戦し、快勝しました。 勝てば今シーズンの西地区2位以上が確定するヴェルカ。 前半は高確率でスリーポイントを浴びせ、55ー31と大量リードで折り返します。 後半も攻撃の手を緩めず、106-74で大勝し、3連勝としました。 これで西地区2位以上が確定。 2位の名古屋ダイヤモンドドルフィンズが敗れたため、地