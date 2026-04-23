元サッカー女子日本代表でタレントの丸山桂里奈が２３日、東京・松屋銀座で開催中のポップアップショップ「ミッフィーとめぐるかわいくておいしいお店ｍｉｆｆｙ⁺Ｇｉｎｚａ」（５月１１日まで、同所）の取材会に出席した。取材会は午前９時過ぎからイベントがスタートした。早朝から移動や準備があったため、今朝の長女（３）の面倒は夫で元サッカー日本代表・本並健治が担当。「今日は本並さんがやってくれて