アメリカとイランの停戦の延長をめぐり、トランプ大統領は「3日間から5日間」を想定していると報じられました。一方、ホワイトハウスは期限を設けていないと、これを否定しています。トランプ大統領が21日に発表したイランとの停戦の延長について、アメリカメディアは政府関係者の話として「トランプ氏が3日から5日間認める考えだ」と報じました。この理由について「イラン側に時間を与えるためだ」としたうえで、「無期限にはなら