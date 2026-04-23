きのう、岩手県大槌町で複数発生した山林火災は、一夜が明けたきょうも延焼していて、消火活動が続いています。現場から中継です。【写真を見る】岩手・大槌町の山林火災延焼続き住宅街に迫る小鎚地区・吉里吉里地区の2か所で火災74世帯180人が避難岩手県大槌町の火災現場が見渡せる高台です。町内では、きのう午後、2か所で山林火災が発生し、現在も延焼しています。ここから見えるのは、吉里吉里地区を中心に延焼している