◆米大リーグジャイアンツ―ドジャース（２２日、米カリフォルニア州サンフランシスコ＝オラクルパーク）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２２日（日本時間２３日）、敵地・ジャイアンツ戦に「１番・投手」で先発出場し、５回１死走者なしで迎えた３打席目は１度も振らずに空振り三振に倒れ、ここまでは連続試合出塁記録の更新はお預けとなっている。この日、出塁すれば、球団単独２位となる「５４」に記録を伸ばすことにな