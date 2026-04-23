タレントの神田うの（51）が23日までに自身のインスタグラムを更新。親友である歌手の美川憲一（79）のライブの感想をつづった。神田は「昨日は美川憲一さんコロッケさんジョイントコンサートへ伺わせて頂きました」と報告。美川やコロッケ、タレントのはるな愛とのツーショットを公開した。「コロちゃんとは久々に会えて嬉しかったですし相変わらずの卓越されたスーパーエンタメモノマネは流石過ぎて大笑いでした」とコ