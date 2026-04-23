タレントで歌手の上地雄輔が、人気俳優とのプライベートショットを公開した。上地は２３日までに自身のインスタグラムを更新。「しっぽり飲んで話して聞いて、次の日うろ覚えの記憶と楽しかった連絡との答え合わせが１番の幸せけんご幸せをありがと一生よろしく」とつづり、俳優・高良健吾との楽し気な２ショットをアップした。この投稿にファンからは「いいですね〜」「２人とも幸せそう」「笑顔が素敵」「イケメン２人