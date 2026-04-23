◇MLBナ・リーグ ロッキーズ-パドレス(日本時間23日、クアーズ・フィールド)ロッキーズ・菅野智之投手が6回途中までに被安打5、1失点の力投を披露し、今季2勝目の権利を得て降板しました。前回登板の18日ドジャース戦では極寒の中、4回9安打5失点で黒星を喫した菅野投手。中4日で本拠地・パドレス戦のマウンドに上がります。初回は先頭打者に9球を粘られて四球を与えると、1アウト2塁となって3番ジャクソン・メリル選手にタイムリ