元財務省職員で国際弁護士の資格を持つ信州大の山口真由特任教授が23日、自身のX（旧ツイッター）を更新。子供の算数教育の悩みを打ち明けた。経済産業省出身で制度アナリスト・評論家の宇佐美典也氏の「昨日東大の同級生と子供の教育について話したんだが、『ここまでAIの性能が上がりこのまま上がり続けること考えると、多大な時間を勉強に投資してもよほど突き抜けないとリターンが見合わない』というところで一致して、み