政府の情報収集などインテリジェンス機能の強化に向けて「国家情報会議」を創設する法案がきょう午後、衆議院を通過する見通しです。「国家情報会議」は総理大臣を議長に、政府の意思決定を支える情報収集・分析の司令塔の役割を担い、その事務局として「国家情報局」が新設されます。政府案には野党側が主張していた▼個人情報やプライバシーが無用に侵害されないこと、▼政治的中立性を損なう情報収集は行わないことなどが付帯決