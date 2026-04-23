衆議院では23日、憲法審査会が開かれ、大規模災害などの際に政府の権限を強化することなどを可能にする「緊急事態条項」に関する集中的な討議が行われました。自民党新藤義孝議員「ここまで議論・論点が深められたことに関し、現時点における緊急事態条項の議論をピン留めする意味でも、次回の審査会において何らかの具体的なイメージを明らかにしてはどうか」「緊急事態条項」をめぐっては、自民党と日本維新の会に加え、野党の