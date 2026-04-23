お笑いコンビ「麒麟」の田村裕（46）が、22日深夜放送のABCテレビ「これ余談なんですけど…」（水曜深夜11・10）に出演。自身の売れ方についての思いをぶっちゃけた。先月自身のX（旧ツイッター）で、仕事の少なさを嘆いていた田村。「売れないとあかんなぁ、、、どうやんの？？？」という切実な投稿内容が、大きな反響を呼んでいた。同番組で共演者が「ニュースになってましたね」と触れると、田村は「最近ありがたいことに