きょうの東京株式市場で日経平均株価は史上初めて6万円の大台を突破しました。中継です。中東情勢の先行きが混沌とするその裏で、日経平均株価は着実に上昇を続け、ついに歴史的な瞬間を迎えました。記者「日経平均株価、史上初めて6万円を突破しました」取引開始後すぐに6万円をつけ、都内の証券会社は大きな盛り上がりを見せました。ただ、この株高を演出しているのは、AIや半導体関連株などの限られた銘柄です。中東情勢の先行