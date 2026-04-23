京都府南丹市で、小学生の息子の遺体を遺棄したとして逮捕された父親が、逮捕前の調べに対し、「息子を学校に送ったあと公衆トイレに寄った」と説明していたことがわかりました。京都府南丹市で息子の結希くんの遺体を遺棄したとして、父親の安達優季容疑者が逮捕されて1週間となる23日、遺体が見つかった現場近くの献花台には、結希くんを悼む人の姿がみられました。献花に訪れた人「あと1年で次は中学校と未来がある中で、つらい