羽田空港＝2025年7月23日午前6時ごろ、羽田空港を出発する国際線で、チェックインや搭乗ゲートで使う複数の端末がシステムトラブルで使えなくなった。一部の便で遅れが出ている。空港の運営会社のシステムに不具合が起きたといい、午前11時過ぎに復旧した。運営会社によると、トラブルは空港内の一部の端末で発生。航空各社は手作業で名簿とパスポートを確認するなどして搭乗手続きをした。午前11時の時点で、全日空は13便、日